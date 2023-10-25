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25 Ekim 2023 Çarşamba 18:22:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 18:22:00

Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : Erdoğan Aksakalı Cumhurbaşkanlığı
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