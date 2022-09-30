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30 Eylül 2022 Cuma 11:14:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 11:53:00

Başkan Erdoğan'dan "ekonomi modeli" yorumu: Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize yönelik senaryo ve oyunların hepsini bozduk. Ülkemiz ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programımızı oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Erdoğan konuşmasında, ekonomide gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Açıkça itiraf etmek isterim ki; ülkemize karşı haksız şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır'' dedi.

İktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde pek çok çevrenin garipsediği yaklaşımları vardı. Her küresel kriz bizim yaklaşımlarımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Kendi özgün ekonomi politikamızı oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık. Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ile doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nereye varacağımızı biliyorduk.

Türkiye, bir asır önce 600 yıllık dev bir imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta ve uygulamakta zorlanmıştır. 20 yıl önce ülkemizin asırlık ekonomi ve altyapı eksiklerini gidermek için kapsamlı bir program başlattık. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanlarıyal siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük. Onun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladık.

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