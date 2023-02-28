Başkan Erdoğan, Doğanşehir'deki konteyner kenti ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir'de incelemelerde bulundu.
Daha sonra konteyner kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki depremzedelerle sohbet etti, sıkıntıları dinledi.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan'a, depremzede bir kadın "toprak su kabı" verdi.
Başkan Erdoğan'a konteyner kenti ziyaretinde, Bahçeli ve Destici'nin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.
- Başkan Erdoğan, Doğanşehir'deki konteyner kenti ziyaret etti
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