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23 Ekim 2022 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 21:00:00

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu

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Başkan Erdoğan Diyarbakır'da İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda gençlerle buluştu

Etiketler : Başkan erdoğan diyarbakır ilk oyum erdoğana ilk oyum ak partiye
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