23 Ekim 2022 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 21:00:00
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda gençlerle buluştu
- Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu
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