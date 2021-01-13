Başkan Erdoğan: Sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Diyarbakır anneleri terör örgütünün kanlı yüzünü ifşa etti"

Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar. Diyarbakır anneleri korku duvarlarını yıktılar, terör örgütünün kanlı yüzünü ifşa ettiler. Bu toprakların geleceğinde teröre ve şiddete yer yoktur. Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır. Basın mensuplarına, sanatçılara büyük sorumluluk düşüyor. Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları bırakın Diyarbakır annelerine destek vermeyi, yaptıkları haberlerle bu masum eylemi itibarsız hale getirmeye çalıştı. (Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı.

"SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN BASKILARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar. Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler. Nasıl ülkemiz sınırları içinde teröre izin vermiyorsak, sanal dünyada da terör propagandasına, terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz. İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. (Anlık mesajlaşma uygulamaları) Önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağız.