Diplomasi trafiği hızlanıyor! Kritik temaslar gelecek

Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye'de 4 yıl seçimsiz geçecek sürede ekonomik atılımların yanı sıra diplomaside kritik temaslar peş peşe gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kapsamda bu ay diplomasi trafiğini daha da hızlandıracak. Erdoğan, bayram tatilinin hemen ardından ilk ziyaretini 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirecek. Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından yapacağı ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçrama yaşanacak.

25 MADDELİK MUTABAKAT İMZALANACAK

İlişkilerin yapısal çerçevesini oluşturmak, düzenli temas mekanizmalarını tesis etmek amacıyla mutabakat metni üzerinde çalışılıyordu. Ayrıca, Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında ortak komite kuruldu. Bu kapsamda iki ülke arasındaki güvenlik konuları da Erdoğan'ın ziyaretinde netlik kazanacak. Terör örgütü PKK ile mücadele için atılacak adımlar karara bağlanacak. Erdoğan'ın Bağdat hükümeti ile görüşmesinde en az 25 maddeden oluşması beklenen mutabakat zaptının da imzalanması planlanıyor.

'PKK'YA DESTEĞE SON VERİN' MESAJI

9 Mayıs'ta da ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan, Biden ile baş başa görüşecek. Türkiye'nin F-16 tedariki, F-35 programına dahil edilmesi iki ismin ajandasında olacak. Erdoğan-Biden görüşmesinde terörle mücadele de gündemde olacak. Erdoğan, Suriye'de DEAŞ ile mücadelede Ankara ile eş güdüm halinde adımların atılması, PYD-YPG'ye verilen desteğe son verilmesine yönelik mesajları Biden'a yüz yüze iletecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolarlık hedefe ulaşması için atılacak adımlar görüşülecek. İki ismin görüşmesindeki bir diğer gündem başlığı da Gazze olacak. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesini isteyecek.

ALMANYA'DAN İLK ZİYARET

Erdoğan, nisan ve mayıs aylarında önemli konukları Ankara'da ağırlayacak. 18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan Türkiye'ye gelecek. Ankara'nın ikinci konuğu Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier olacak. Steinmeier'in Türkiye'ye gelmesiyle birlikte 10 yılık aranın ardından ilk kez Almanya'dan cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmiş olacak. Erdoğan'ın üçüncü konuğu ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis. 14 Mayıs'taki görüşmede Güven Artırıcı Önlemler Toplantısında gelinen aşama gözden geçirilecek.

PUTİN GELİYOR SİSİ BEKLENİYOR

Türkiye'ye nisan ayı içerisinde gelmesi beklenen önemli konuklardan biri de Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin. Ziyarette askıya alınan Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması için atılacak adımlar konuşulacak. Erdoğan'ın bir diğer konuğunun ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah-es Sisi olması bekleniyor.