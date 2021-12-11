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11 Aralık 2021 Cumartesi 12:05:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 12:07:00

Başkan Erdoğan: Dezenformasyon küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesine video mesaj gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesine video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.

Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun, kimsenin, hiçbir şirketin hukukun üstünde olamayacağını vurguluyoruz. Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen, açık ve temiz bir iletişim anlayışıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Etiketler : cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı recep tayyip erdoğan video mesaj dezenformasyon
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