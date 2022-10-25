25 Ekim 2022 Salı 20:22:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 20:22:00
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
- Türkiye'den BM'de PKK/YPG eleştirilerine yanıt: Daha ne kadar görmezden geleceksiniz
- İsmail Cerrahoğlu vefat etti
- Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3'üncü Charles ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
- Bakan Kurum: 2023'ün mart ayında tüm kuralar bitecek
- Bakan Akar Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü