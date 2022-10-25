VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Gelecek sene ete kemiği bürünmüş Milli Muharip Uçak'ı göreceğiz'
Türkiye'den BM'de PKK/YPG eleştirilerine yanıt: Daha ne kadar görmezden geleceksiniz
İsmail Cerrahoğlu vefat etti
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3'üncü Charles ile görüştü
AB ülkeleri doğal gaza tavan fiyatını tartışmaya devam ediyor
Bakan Nebati: Görüş alışverişinde bulunarak ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Bakan Kurum: 2023'ün mart ayında tüm kuralar bitecek
Çin, Scholz'un ziyaretini ABD'ye karşı Avrupa ile iş birliği fırsatı olarak görüyor
Muğla'da 276 düzensiz göçmen yakalandı
Putin: Ülkedeki durumun gerçekçi değerlendirilmesine ihtiyaç var
'Ukrayna, Rusya'ya karşı Avrupa'nın güvenliğini savunmak için savaşmakta'
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Bakan Akar Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
Kastamonu'da aranan hükümlü yakalandı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanığın kardeşleri tanık olarak dinlendi
"Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz"
Küresel ham çelik üretimi eylülde yüzde 3,7 arttı
Eski ABD Savunma Bakanı Carter 68 yaşında hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Ticaret hacmimiz 20 yılda 4,5 milyar dolardan 34,5 milyar dolara ulaştı
Akdeniz Üniversitesinde üretilen 'otomatik yol kapanı' TSK envanterine girmeyi başardı
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek
25 Ekim 2022 Salı 20:22:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 20:22:00

Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Etiketler : başkan erdoğan Mustafa Destici bbp
Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam

Olumsuz yorumlara inat şarkıya devam
Romantik çift

Romantik çift
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Harbiye'de büyüledi

Harbiye'de büyüledi
Hafsanur ile yemek yapıyoruz

Hafsanur ile yemek yapıyoruz
Şarkılar âşıklar için

Şarkılar âşıklar için
Utangaç bir çocuktum

Utangaç bir çocuktum
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer
Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX