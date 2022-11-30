Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önceki gün Kabine Toplantısı sonrası açıkladıkları kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diledi.

Geçen 20 yılda olduğu gibi bugün de ülkenin her meselesini, milletin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye'yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırladıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, sadece son iki ayda açılışını yaptıkları projelerin her birinin tek başına abide hüviyetinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'yla İstanbul'un trafiğine yeni bir nefes borusu açtık. Küçükkuyu-Ayvacık Yolu, Assos ve Troya tünelleriyle, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Marmara'dan Ege ve Akdeniz'e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Malatya Hekimhan yoluyla İç Anadolu ile Doğu Anadolu arasındaki ulaşım hatlarını güçlendirdik. Diyarbakır Güneybatı Çevre Yoluyla Şanlıurfa-Mardin güzergahındaki trafiği rahatlattık. Togg fabrikasıyla ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilinin seri üretim heyecanını yaşadık.

Gaziray'la, sanayinin ve kültürün şehri Gaziantep'in şehir içi ulaşım sorununu çözdük. Batman Hasankeyf Tüneli ile Ilısu Barajı'ndan etkilenen bölgelerimizdeki yerleşimlerimizi birbirine bağladık. Ülkemizin en büyük, dünyanın 5'inci büyük barajı Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni yerleşimi ve yollarıyla hayata geçirdik. Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'yle Konya üzerinden Akdeniz'e daha hızlı ve güvenli erişilebilmesini temin ettik. ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası'yla savunma sanayimizi güçlendirdik."

"AFET SONRASI TELAFİ VE İHYA ÇALIŞMALARIMIZI DAHA HIZLI, ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLECEĞİZ"



Erdoğan, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"yle 50 bin konut, 1 milyon altyapılı arsa, 50 bin iş yerini ülkeye kazandıracak adımı attıklarını belirtti.

Şehirlerdeki organize sanayi bölgelerinde 50-100 fabrikayı aynı anda hizmete açtıklarını anlatan Erdoğan, Alevi Bektaşilerin Cumhuriyet tarihi boyunca çözüme kavuşturulmamış taleplerini karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı programında millete, Cumhuriyetin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktıklarını vurguladı.

Uluslararası alandaki temaslarda Türkiye adına elde ettikleri faydalar dışında, şehirlere de küçüklü büyüklü yatırımlar kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Her şeyden önce tabii dört ana başlık diyebiliriz, ekonomi, diplomasi, öbür tarafta terörle mücadele, bir diğer tarafta yine mülteci sorunu konusu... Bu dört ana başlığı her şeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Düzce depremine ilişkin ise, "Geçen hafta 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'yi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı, etkin şekilde yürütebileceğiz. Bir kez daha Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun diyorum." ifadesini kullandı.

"2023'ÜN HER GÜNÜNÜ HER AYINI DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ"

Bu yılın 3'üncü çeyrek büyümesinin 3,9 olarak açıklandığını, 2'nci çeyrek büyümesinin de 7,7 olarak yukarı yönlü revize edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Küresel düzeyde resesyon endişesinin giderek arttığı bir dönemde, Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor bir düzeyde kapatarak 2023'e iyi bir giriş yapacağız." dedi.

AK Parti iktidarı döneminde ülkenin yaşadığı en bariz değişimlerden birinin de "yatırım, eser, hizmet algısının çıtasının fevkalade yükselmesi" olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim toplu açılışlarımız içerisinde tek başlık olarak geçen herhangi bir yatırımın dahi yanına yaklaşamayacak işleri anlata anlata bitiremeyenler, aslında nasıl komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Geçmişte, sadece bu iki aylık eser ve hizmet bilançomuz, hükümetleri on yıllar boyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. Biz tüm bunları iki aya sığdırıyoruz. İnşallah 2023'ün her gününü, her ayını da böyle dolu dolu geçireceğiz.

İşte bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. İşte bunun için Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir diyoruz. İşte bunun için durmak yok, yola devam diyoruz. İşte bunun için 'Derdimin dermanı çaresi belli / Yarın değil hemen şimdi / Doğ ey güneş başlasın Türkiye Yüzyılı.' diyoruz."

"BİZE KARŞI KÜSLÜK VARSA BARIŞTIRMALIYIZ"



Erdoğan, partililerden, bugüne kadar ülkeye sağladıkları kazanımların, bugünkü sorunların yegane çözüm adresinin AK Parti olduğunun millete anlatılmasını istedi.

Aynı zamanda, Cumhuriyetin yeni yüzyılına dair hayallerin de bıkmadan, usanmadan paylaşılmasını partililerden beklediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla, doğru şekilde bilgilendirmediğimiz her bir kardeşimizin, muhalefetin yalan ve iftiralarının hedefi haline geleceğini unutmayalım. Şimdi seçim yaklaşıyor. Göreceksiniz, Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Alışığız zaten yalanlarına da ama şimdiden buna hazırlanın. Yine bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz. Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanımızın, muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Rabb'imizin, 'İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır.' emrine uygun şekilde her geçen gün daha artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprülerini tahkim etmeliyiz, güçlendirmeliyiz.

Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa onarmalıyız, bezginlik varsa umut vermeliyiz, korku varsa güven aşılamalıyız, nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz, muhabbet varsa şükranla değiştirmeliyiz ve onu derin hale getirmek, aradaki muhabbeti daha da zenginleştirecektir. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız... Velhasıl ne yapıp edip, her bir ferdiyle 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu da kendimizden ziyade istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız. İl teşkilatlarımızın, seçime kadarki asli vazifesi, sahayı en küçük bir boşluğa meydan vermeden tutarak bu tarihi sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmektir."

ALTILI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masanın anayasa çalışması) Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar." diye konuştu.

MARKET FİYATLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketlerdeki fiyat farklılıklarına yönelik kontrollerin sıkılaştırılacağını, Fiyat İstikrar Komitesi'yle bunların takip edileceğini söyledi.