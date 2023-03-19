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19 Mart 2023 Pazar 19:40:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 19:40:00

Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek

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Başkan Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi. Başkan Erdoğan vatandaşlara kısa bir konuşma yaparken "Verilen sözler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı. Yemek sonrası vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan çocuklarla fotoğraf çektirdi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi.

Depremzedelerin dertlerini tek tek dinleyen Başkan Erdoğan, yanına gelen çocuklarla da uzun süre sohbet etti. Başkan Erdoğan Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerindeki yemekte depremzedelerin dertlerini dinledi.

Vatandaşlara kısa bir konuşma da yapan Başkan Erdoğan "Verilen sözler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan balıkesir deprem depremzede

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