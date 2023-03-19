Başkan Erdoğan depremzede vatandaşlarla buluştu: Verilen sözler yerine getirilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde kente gelen depremzedelerle bir araya gelerek yemek yedi.



Depremzedelerin dertlerini tek tek dinleyen Başkan Erdoğan, yanına gelen çocuklarla da uzun süre sohbet etti. Başkan Erdoğan Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerindeki yemekte depremzedelerin dertlerini dinledi.

Vatandaşlara kısa bir konuşma da yapan Başkan Erdoğan "Verilen sözler yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.