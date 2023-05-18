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18 Mayıs 2023 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 09:31:00

Başkan Erdoğan: Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "(CHP) Ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan özür dilemedi. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara farkın ortaya çıkmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin dengesini iyice bozduğunu belirtti.

14 Mayıs gecesine değinen Erdoğan, "14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile." ifadelerini kullandı.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerin yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Etiketler : recep tayyip erdoğan chp cumhur ittifakı seçim 14 mayıs kemal kılıçdaroğlu
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