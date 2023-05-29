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29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:30:00

Başkan Erdoğan depremden etkilenen illerin tümünde oylarını artırdı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ilde oylarını artırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk oylamasına ilişkin YSK'nın verileri ile dün yapılan ikinci tura ilişkin kesin olmayan sonuçları derlendi.

Buna göre Erdoğan, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da oylarını birinci tura göre yaklaşık 2-4 puan yükseltti.

Erdoğan'ın oy oranı 4,44 puanla en fazla Kilis'te arttı. Bu ilde birinci turda yüzde 65,55 oy alan Erdoğan, ikinci turda oranı yüzde 69,99'a yükseltti.

Kahramanmaraş'ta birinci turda yüzde 71,88, Osmaniye'de yüzde 62,31 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda bu iki ilde oyunu 3,89'ar puan artırdı. İkinci turda Kahramanmaraş'tan Erdoğan'a, yüzde 75,77, Osmaniye'de ise yüzde 66,20 oranında oy çıktı. Bu rakamlara göre, Erdoğan deprem bölgesindeki iller arasında en çok oyu Kahramanmaraş'tan aldı.

Erdoğan, Elazığ'da ise birinci turda aldığı yüzde 67,17'lik oy oranını 3,1 puan artırarak yüzde 70,27'ye yükseltti. Elazığ'ın ardından en fazla oy artışı görülen iller, 2,98 puanla Gaziantep, 2,86 puanla Şanlıurfa, 2,74 puanla Adıyaman, 2,57 puanla Malatya, 2,1 puanla Hatay, 1,91 puanla Diyarbakır olarak sıralandı.

HATAY'DA, İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNE GEÇTİ

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da seçimin birinci turunu önde tamamlayan Kılıçdaroğlu, ikinci turda, oy oranını artırmasına rağmen Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Hatay'da birinci turda yüzde 48,03 oy alan Erdoğan, oy oranını ikinci turda yüzde 50,13'e, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,08'lik oy oranını yüzde 49,87'ye çıkardı. Erdoğan, Hatay'daki bu sonuçla ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun önüne geçti.

KILIÇDAROĞLU'NUN OYLARININ ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 ilden 8'inde oylarını birinci tura göre artırdı, Adana, 3,17'lik farkla en fazla artışın görüldüğü il oldu. İlk turda yüzde 50,88 olan Kılıçdaroğlu'nun Adana'daki oy oranı yüzde 54,05'e çıktı.

Adana'yı 3,06 puanlık artışla Osmaniye, 2,99 puanla Kilis, 2,61'le Gaziantep, 2,03'le Kahramanmaraş, 1,79'la Hatay, 1,49'la Elazığ, 0,94 puanla Malatya izledi.

Kılıçdaroğlu'nun oy oranı, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da birinci turda yüzde 31,24 olan oy oranı, ikinci turda yüzde 31,06'ya, Diyarbakır'da yüzde 71,95 olan oy oranı ikinci turda yüzde 71,61'e, Şanlıurfa'da ise yüzde 36,08 olan oy oranı yüzde 35,14'e geriledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi deprem bölgesi kemal kılıçdaroğlu
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