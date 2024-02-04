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"Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz"
04 Şubat 2024 Pazar 14:06:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 14:06:00

Başkan Erdoğan: Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, "Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

Sözlerine Gaziantep'te düşen polis helikopterinde şehit olanlara rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı teknisyenimizin tedavisi şu an hastanemizde devam ediyor" dedi.

Toplam bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz." açıklamasını yaptı.

Deprem konutlarının şehirlerde hızla yükseldiğini ve anahtar teslimlerinin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır.

680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz.

Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR

Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatadandaşımızı rahmetle yaad ediyorum. 14 milyonu insani etkileten asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutlarını teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Etiketler : recep tayyip erdoğan gaziantep şehir hastanesi açılış
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