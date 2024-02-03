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03 Şubat 2024 Cumartesi 07:26:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 07:26:00

Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesinde olacak. Başkan Erdoğan, ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak. 6 Şubat'ta ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gidecek. Başkan Erdoğan, bölgede devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslim törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından çalışmalarını yoğun olarak sahada sürdürüyor. Ziyaretlerde öncelik deprem bölgesinde.

Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında bölgeye gidecek. Devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının, hak sahiplerine teslim edileceği törenlere katılacak.

Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak, yarın Gaziantep'te olacak. 6 Şubat'ta ise iki büyük depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidecek.

Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan deprem bölgesi hatay
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