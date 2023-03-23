Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidecek! Afet konutları için temel atılıyor

Deprem bölgesinde inşa edilecek yeni konutlar için çalışmalar başladı. 6 Şubat depremlerinden 46 gün sonra Afet Konutları için ilk temeller atılıyor.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle, 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli atılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş'a gidecek. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.

Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.

Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.