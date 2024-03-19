Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz ayın başlarında 46 bin konut ve köy evinin anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Depremin ardından sabırla ve fedakârlıkla iline, ilçesine sahip çıkan vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum
Her afetzedenin yanında olduk, taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık
Toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum
Bir buçuk ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. 2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözümüzü yerine getirmeye çok az kaldı
Sadece bu yılın bütçesinden deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık
Millet ve devlet olarak canımızdan bir parça olarak gördüğümüz deprem bölgesinin yaralarının bir an önce sarılması için gece gündüz çalıştık
Hiçbir gündemin bizi deprem bölgesiyle ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz
Hükümetlerimiz döneminde hem inşaat kalitesini yükseltmek, hem de şehirlerimizi dönüştürmek için birçok projeyi hayata geçirdik
Deprem maalesef bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz
Her kim deprem tehdidini küçümseyerek, buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır
Ülkemizde son 5 yılda yaşanmış tüm afetler sonrasında çalışmaları başarıyla yöneten Murat Kurum kardeşimizin İstanbul'u depreme en güzel şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz
Ayrıntılar geliyor...
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