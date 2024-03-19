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19 Mart 2024 Salı 14:04:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 14:04:00

Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz

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Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz ayın başlarında 46 bin konut ve köy evinin anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Depremin ardından sabırla ve fedakârlıkla iline, ilçesine sahip çıkan vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum

Her afetzedenin yanında olduk, taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık

Toplamda 30 bin 723 ailemize yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum

Bir buçuk ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. 2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözümüzü yerine getirmeye çok az kaldı

Sadece bu yılın bütçesinden deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık

Millet ve devlet olarak canımızdan bir parça olarak gördüğümüz deprem bölgesinin yaralarının bir an önce sarılması için gece gündüz çalıştık

Hiçbir gündemin bizi deprem bölgesiyle ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz

Hükümetlerimiz döneminde hem inşaat kalitesini yükseltmek, hem de şehirlerimizi dönüştürmek için birçok projeyi hayata geçirdik

Deprem maalesef bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz

Her kim deprem tehdidini küçümseyerek, buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır

Ülkemizde son 5 yılda yaşanmış tüm afetler sonrasında çalışmaları başarıyla yöneten Murat Kurum kardeşimizin İstanbul'u depreme en güzel şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan deprem konutları tören
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