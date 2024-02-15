Başkan Erdoğan, Denizli'ye gidecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü, Denizlililer ile buluşacak.
Başkan Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü, Denizlililer ile buluşacak.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13:00'da Özay Gönlüm Bulvarı'nda halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de çeşitli temaslarda bulunacak.
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