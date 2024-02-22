Başkan Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.
Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.
Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.
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