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Başkan Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
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22 Şubat 2024 Perşembe 23:39:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 23:39:00

Başkan Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

Etiketler : Denizli Keman Çanakkale Recep Tayyip Erdoğan DENİZLİ
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