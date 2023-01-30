Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde, 2500 kadın çalışanıyla Türkiye'nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği Deniz Tekstil Fabrikası'nda kadın işçilerle bir araya geldi.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Denizli'nin güzel insanları, değerli hanımefendiler sizleri selamlıyorum. Ülkemizin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikamızda siz değer üreten kadınlarımızda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Kadın emeği mücadelesi ve azmiyle özel bir yere sahiptir. Hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı düşüktü.

İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı.

Her fırsatta altını çizerek tekrarladığım gibi kadınları hayatın dışında tutan bir toplum potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmıştır

Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 71'den, yüzde 88 seviyesine biz getirdik

Kamuda ve özel sektörde, yönetim ve karar organlarının her seviyesinde sayıları giderek artan kadınlarımızla gurur duyuyoruz

5 milyon 560 bin kadın üyesi olan parti konumundayız. Diğer partilerin hepsini üst üste koyun, bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok

Aramızda fabrikamızda çalışan kadınlarımız ile girişimci kadınlarımız ve sivil toplum temsilcileri de var. Her fırsatta tekrarladığım gibi kadınları hayatın dışında tutan toplum, potansiyelinin yarısını dışarıda tutmuş olur. Kadın; azmi, birikimi ve mücadelesiyle ayrı bir yere sahiptir.

"İSTİHDAMDAKİ KADIN SAYISI 10,5 MİLYONA YAKLAŞTI"

Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 88 seviyesine biz getirdik. Kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. İş gücüne katılımı yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. İstihdamdaki kadın sayısını da 10,5 milyona yaklaştırdık.

KOSGEB desteklerinin yarısına yakınını kadınlarımızın kullandığını görünce mutlu oluyoruz. Üretimin her alanında kadınlarımızın güçlendiğini görünce ülkemizin geleceğine umutla bakıyoruz.

Kamu ve özel sektörde yönetim ile karar organlarının her seviyesinde sayıları ve de etkinlikleri artan kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

Bir dönem kadınlarımızın kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, ön yargıları ve yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık.

Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmaya çalışırken, aynı zamanda eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık uygulama politikalarını da hayata geçirdik. Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kuruluşlarıyla, çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN SİYASİ DEĞİL, MİLLİ BİR PROJE, VİZYON OLDUĞUNU SÖYLÜYORUZ"

TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştığımız, eğitimden bankacılığa pek çok sektörde kadın istihdamının erkekleri geride bıraktığı bir döneme ulaştık. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü, Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasına resmen ve fiilen bünyesinde yer veren ilk parti ve bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır.

AK Parti, bugün itibarıyla 5 milyon 560 bin kadın üyesi olan bir partidir. Diğer partileri şöyle üst üste koyun, bunların bizim kadın üyemiz kadar bile üyeleri yok. Geçmişte sadece belli faaliyetlerin aracısı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını, biz partimizin üç ana saç ayağından birisi haline getirdik.

Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Hamdolsun kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldular. Bizimle mücadeleye girecek olan 2 defa düşünmesi lazım. Kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur.

Kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldunuz. Bizimle mücadeleye girecek olanların iki kere düşünmesi lazım. Çünkü biliyoruz ki kadının fendinin galip gelemeyeceği bir mücadele yoktur. Türkiye Yüzyılı'nı da onlarla birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz. Sizlerden de emeğinizle, tercihinizle katkıda bulunmanızı rica ediyorum.