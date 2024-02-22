22 Şubat 2024 Perşembe 18:41:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 18:41:00
Başkan Erdoğan, Denizli Valisi Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ı kabul etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı kabul etti.
Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'ndaki mitingin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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