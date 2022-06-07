Başkan Erdoğan davet etti! Maduro Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

2019'da Venezuela'da, ABD'nin desteklediği başarısız darbe girişimi iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası oldu.

Türkiye anti demokratik girişimlerin karşısında durdu. Hem Maduro hem de Venezuela halkının yanında oldu.

Venezuela da Türkiye'nin darbe ve yaptırımlara karşı duruşunu hiçbir zaman unutmadı. O günlerde gösterilen dayanışma iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasını sağladı.

TİCARET HEDEFİ 1,5 MİLYAR DOLAR

İki ülke ticareti 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Bu yıl hedef 1,5 milyar dolara ulaşmak.

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun ziyaretinde özellikle turizm, sağlık, eğitim başta olmak üzere farklı alanlardaki iş birliği olanakları görüşülecek.