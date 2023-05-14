"Sonuçlar resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin"

Başkan Erdoğan: Sonuçlar resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.