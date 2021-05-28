Darbenin siyasi tahrikçileri hala duruyor

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

"Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesildi. Sadece darbeciler değil onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de varlığını sürdürüyor. 27 Mayıs 1960'ta darbecilerini tahrik ve teşvik eden siyasetçi profili bugün de varlığını sürdürmektedir. AK Parti'ye Meclis'te cumhurbaşkanı seçtirmemek için nara atanlar, brifinglerde ip gibi sıraya geçenler bunlardı. FETÖ'cülerin 17/25 Aralık'ta ortaya saçtıkları iddialarla, kasetlerle Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardı."

HÂLÂ KOL KOLA YÜRÜYORLAR

15 Temmuz darbe girişimini 'kontrollü darbe' diye küçümseyen yine bunlardı. 28 Şubat muhtırasına 'Bizim tespitlerimiz farklı değil' diyen dönemin CHP yöneticileri darbecilerden daha büyük şevkle sahip çıktı. Erken seçimle veya başka şekilde iktidar değişiminden söz edenler, darbe şiirleri okuyanlar, birkaç hafta önce bizi merhum Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler de bunlardı. Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Man Adası, 128 milyar dolar ve son günlerdeki iddialar... Türkiye'nin yerli ve milli projeleri saldırıya maruz bırakılıyor. CHP Genel Başkanı'nın 'Millet İttifakı' diye adlandırdığı oluşumun bölücü terör örgütü uzantısıyla nasıl bakanlık pazarlığı yaptığını sizler de görüyorsunuz. Deniz kuvvetlerinde albaylık yapan zatın bakanlık teklif etmesinden daha büyük zillet olabilir mi?

ÖRGÜTLERLE AYNI KULVARDALAR

"CHP oy oranını ideolojik sebeplerle arkasında duran yüzde 20'lik kesimin ötesine taşıyamıyor. Bir yanına İYİ Parti diğer yanına HDP'yi; AK Parti'nin de kırıntılarını alarak kendini gizlemeye çalışıyor. Yatırım düşmanlığıyla suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle CHP ortada. Dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek yarın da halkımızın emrinde çalışmayı sürdüreceğiz."

CHP'YE SOLJENİTSİN İLE ELEŞTİRİ

Başkan Erdoğan, CHP'nin muhalefet stratejisini Aleksandr Solzhenitsyn'ın şu sözleriyle tanımladı: "Biz onların yalan söylediklerini biliyoruz. Onlar kendilerinin yalan söylediklerini biliyorlar. Bizim onların yalan söylediklerini bildiğimizi de biliyorlar. Biz onların yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini de biliyoruz. Ama onlar hâlâ yalan söylemeyi sürdürüyor."

3 KUYUDA PETROL BULDUK

Başkan Erdoğan, "Son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" sözleriyle müjde verdi: "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyuları ile Kırklareli'ndeki Misilli-1 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrolleri'nin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıktı."

MUHALEFETE ANAYASA RESTİ! HALKIMIZA SUNACAĞIZ

Başkan Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine karşı yeni anayasa konusunda net mesaj verdi. Erdoğan, "MHP kendi taslağını bize sundu. Bizim çalışmamız da tamamlandı. Metinleri bir araya getirip kapsamlı şekilde değerlendirerek yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştüreceğiz. Meclis'teki siyasi partilerin çalışmalara destek vermelerini istiyoruz. Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı ve bizi destekleyen partilerle taslağı milletimize sunmakta kararlıyız."