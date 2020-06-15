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15 Haziran 2020 Pazartesi 20:12:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 20:12:00

Başkan Erdoğan, D-8'in 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Dönem Başkanlığını yürüttüğü Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "(Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 23'üncü Kuruluş Yıldönümü) D-8, savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın, üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin hakim olmasını şiar edinmiştir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin Dönem Başkanlığını yürüttüğü Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutladı.

Türkiye'nin, D-8'in kuruluşuna öncülük ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"D-8, savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun, çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın, üstünlük yerine eşitliğin, sömürü yerine paylaşımın, baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, özgürlük ve demokrasinin hakim olmasını şiar edinmiştir. D-8 salt çıkarlar etrafında buluşan bir ülkeler topluluğu değil, bunun çok daha ötesinde adil, huzurlu ve istikrarlı bir dünya talebinin mücessem halidir."

Kuruluşunun üzerinden geçen 23 yıl zarfında dünyada meydana gelen gelişmelerin, özellikle Kovid-19 sürecinde şahit olunan acı manzaraların, D-8'in hedeflerinin ne derece isabetli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreç, savunduğumuz ilkelere olan ihtiyacın yanı sıra D-8 üyesi ülkelerin sahip olduğu muazzam potansiyeli de ortaya koymuştur. Başta savunma sanayii ve sağlık olmak üzere teknolojiden turizme, iyi tarım uygulamalarından temiz enerjiye, ulaştırmadan çevreye, eğitime kadar çok geniş bir yelpazede ciddi iş birliği imkanlarımız vardır. Ülkelerimiz arasında akdedilmiş anlaşmaların layıkıyla hayata geçirilmesi, şu an 110 milyar dolar düzeyinde seyreden ticaret hacmimizin 500 milyar dolar seviyesine çıkartılmasında bizlere yardımcı olacaktır."

"Bu anlayışla Dönem Başkanlığımız süresince D-8'i daha etkin, verimli ve proje odaklı bir örgüt haline getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, 'İstanbul Bildirisi' ve 'İstanbul Eylem Planı' ışığında, örgütün gelecek 10 yılına yön verecek '2020-2030 Yol Haritası' ile 'Dakka Deklarasyonu'na yönelik çalışmaların karalılıkla devam ettirileceğine işaret etti.

Erdoğan, "Bu düşüncelerle D-8'in kuruluşuna liderlik eden Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'ı rahmetle yad ediyor, 23 sene içinde D-8'e hizmet etmiş, teşkilatın büyümesi, güçlenmesi için gayret göstermiş tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. D-8'in işlerini büyük özveriyle yürüten Sekretaryamızı tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbim'den başarılar diliyorum." temennilerinde bulundu.

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