Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız
Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Ülkemizin her şehri gibi son 20 yılda gelişen Amasya'mızın ulaşım ihtiyacını gidermek için başlattığımız karayolu projesinin en önemli bölümlerinden biri de bu tüneldir
Ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyoruz
İnsanlarımız çabalarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek zorunda kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi hayalini gerçekleştirebiliyor
Karayoluyla, havayoluyla, demiryoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde, ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz
Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız
Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar da yüklüyor
2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteği ile bunu da başaracağımıza inanıyorum
Ayrıntılar geliyor...
- "İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
- Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
- Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
- Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
- Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı