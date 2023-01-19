Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Ülkemizin her şehri gibi son 20 yılda gelişen Amasya'mızın ulaşım ihtiyacını gidermek için başlattığımız karayolu projesinin en önemli bölümlerinden biri de bu tüneldir

Ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyoruz

İnsanlarımız çabalarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek zorunda kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi hayalini gerçekleştirebiliyor

Karayoluyla, havayoluyla, demiryoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde, ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz

Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız

Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar da yüklüyor

2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteği ile bunu da başaracağımıza inanıyorum

Ayrıntılar geliyor...