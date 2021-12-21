Başkan Erdoğan: Teoman Duralı'nın ismini yaşatacağız

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21 Aralık 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 15:39:00

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu: Teoman Duralı'nın ismini yaşatacağız

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Teoman Duralı'nın adının Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak-tünel düzenlemesinin olduğu bölgeye verileceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Erdoğan, 'Teoman Duralı hocamız yerli ve milli duruşuyla, ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Zonguldak Filyos bölgesinde, şu an gerçekleştirdiğimiz kavşak-tünel düzenlemesinin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız' dedi.

İdil Biret henüz 2 yaşında kabiliyetini ortaya koymuş bir sanatçıdır. İdil hanımın eğitiminden icrasına kadar müzik hayatı hayranlık verici başarılarla doludur. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz.

Gürbüz Azak, çocukluğumdan beri kendisini izlediğim bir gazeteci, yazar, çizer. Denizli'de başlattığı çalışmaları İstanbul'da sürdürmüştür. Kendisinin "Bize hep 2 kere 2'nin kaç ettiğini öğrettiler, çiçeği sevdiren çıkmadı" sözünü eğitim sistemimize yapılan en esaslı tenkitlerden görüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz.

Ülkemizde sahaflık yaygın bir meslektir ama en önemli sahaf İstanbul'dadır. Bu işe emek veren en önemli isim İbrahim Manav'dır.

Bu yılki vefa ödülümüzü yakın tarihimizin en çok etkilen isimlerden biri olarak gördüğüm Kemal Tahir'e veriyoruz. Kendisi birçok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur. Türkiye'nin ruhunu arayan adam denilecek derinlikte çalışmalara imza atmıştır. Kendisini rahmetle yad ediyoruz.

"TEKNOLOJİ İNSANIN DERİNLİĞİNİN YERİNİ DOLDURAMAZ"

Günümüzde küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır. Yumuşak güç olarak tarif ettiğimiz bu araçlar çok daha etkilidir. Günümüzde bir de teknoloji destekli enstrümanlar eklenmiştir. Ne kadar çok kişiyi bünyesinde eritirse eritsin bu araçlar hala geleneksel kültürün insanda bıraktığı etkinin çok uzağındadır. İnsanın ruhundan süzülen eserlerin yerini dolduramaz. Bir bilgisayara gerekli yazılımı yüklediğinizde bir roman da yazdırabilirsiniz ama bu asla bir insanın ürettiği bir eser olamaz. Ortaya çıkan ürün koda göre çalışan sistemin ufku kadardır.

2023 hedeflerimiz daha çok maddi kalkınma unsurlarından oluşuyordu, inşallah kültür ve eğitim vizyonumuz olacak.

Kültür sanatın da bir maddi alt yapısı vardır. Kısa süre içerisinde tarihi Rami Kışlası'nı da bitiriyoruz.

Kültür faaliyetlerimizde biri de televizyon dizileridir. Eskiden televizyonlarımız yabancıların işgali altındaydı. Şimdi bizim dizilerimiz 150'ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. ABD'den sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz. İnşallah bu güzel iklimi güçlendirerek devam edeceğiz.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Bilim Kültür: Teoman Duralı

Müzik: İdil Biret

Görse Sanatlar: Alev Ebuziyya

Sinema: Cüneyt Arkın

Edebiyat: Gürbüz Azak

Kaligrafi: Ethem Çalışkan

Sahaflık: İbrahim Manav

Vefa Ödülü: Kemal Tahir

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