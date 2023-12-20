Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, ödül sahipleri ile sohbet etti.