Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti.
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, ödül sahipleri ile sohbet etti.
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- Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti