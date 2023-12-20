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20 Aralık 2023 Çarşamba 14:51:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 14:51:00

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, ödül sahipleri ile sohbet etti.

Etiketler : başkan erdoğan kültür sanat ödül
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