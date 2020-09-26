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26 Eylül 2020 Cumartesi 20:36:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 20:56:00

Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gereğince vatandaşlardan mesafeli durmalarını isteyen Erdoğan, "Şu mesafe kuralına riayet edelim ve arayı açalım. Sıkışık olduğumuz zaman koronavirüs belasının olduğu böyle bir dönemde bir hayır işleyelim derken bundan şer tebliğ etmeyelim. Rica ediyorum, lütfen arayı açalım. Mümkün olduğunca mesafe kuralına uyalım, maskelerimizi takalım." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST ve 300 Fabrika Açılış Töreni için Gaziantep'te bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantepimiz de çok güzel bir gün yaşadık. TEKNOFEST'te gençlerimizin icatlarını, keşiflerini yerinde inceleme fırsatı buldum. Ardından 300 fabrikanın Gaziantep'te açılış törenine katıldık ve şimdi de Ahmet Ziylan ağabeyimizin yaptırmış olduğu bu güzel külliyenin açılışında sizlerle bir aradayız. Rabbim hayırlarını kabul etsin, ölmüşlerine rahmet eylesin." dedi.

Gaziantep'in kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gaziantep, her zaman bizimle bir arada oldu, bizimle birlikte oldu ve 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' dedik, onlar da 'Beraber yürüdük bu yollarda' dediler. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 2023'e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Unutmayın, Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu şekilde de bu yolda devam edeceğiz."

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