Başkan Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde eda etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.
Nama sonrası camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesi bekleniyor.
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