Başkan Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.
Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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