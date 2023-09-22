Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle camiden ayrıldı.
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