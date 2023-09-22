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22 Eylül 2023 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 15:24:00

Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle camiden ayrıldı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı Hz. Ali Camisi
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