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30 Aralık 2022 Cuma 14:41:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 14:41:00

Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak namaz için Hz. Ali Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın gün içinde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'le bir araya gelmesi, sonrasında 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılması bekleniyor.

Etiketler : Başkan Erdoğan Kısıklı Milo Djukanovic Karadağ Cumhurbaşkanı
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