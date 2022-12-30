Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak namaz için Hz. Ali Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın gün içinde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'le bir araya gelmesi, sonrasında 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'ne katılması bekleniyor.
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