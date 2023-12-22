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22 Aralık 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 14:22:00

Başkan Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde eda etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı.

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cuma namazı üsküdar
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