Başkan Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde eda etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı.
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
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