Başkan Erdoğan çocuklarla TCG Anadolu'yu uğurlayacak

Dolmabahçe Ofisi'nde çocukları kabul edecek olan Başkan Erdoğan, seyrine başlayan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu selamlayacak.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi 23 limanı ziyaret edecek.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.

23 savaş gemisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

23 savaş gemisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Erdoğan, İstanbul'daki programının ardından Sakarya'da bir dizi açılış gerçekleştirecek ve halka hitap edecek.

Daha sonra Tank Palet Fabrikasında Altay tankı teslim törenine katılacak.