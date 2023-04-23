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Başkan Erdoğan çocuklarla TCG Anadolu'yu uğurlayacak
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23 Nisan 2023 Pazar 09:56:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 09:56:00

Başkan Erdoğan çocuklarla TCG Anadolu'yu uğurlayacak

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Başkan Erdoğan, 23 Nisan'ı İstanbul'da çocuklarla birlikte kutlayacak. Onlarla beraber Boğaz'dan geçen TCG Anadolu'yu uğurlayacak.

Dolmabahçe Ofisi'nde çocukları kabul edecek olan Başkan Erdoğan, seyrine başlayan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu selamlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi 23 limanı ziyaret edecek.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.

23 savaş gemisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

23 savaş gemisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 23 limanı ziyaret edecek

Erdoğan, İstanbul'daki programının ardından Sakarya'da bir dizi açılış gerçekleştirecek ve halka hitap edecek.

Daha sonra Tank Palet Fabrikasında Altay tankı teslim törenine katılacak.

Etiketler : başkan erdoğan 23 nisan tcg anadolu
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