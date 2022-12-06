06 Aralık 2022 Salı 16:50:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 16:50:00
Başkan Erdoğan, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekillerini kabul etti.
AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri yer aldı.
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