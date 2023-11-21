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21 Kasım 2023 Salı 21:43:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 21:43:00

Başkan Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Cezayir'de, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Cezayir'de, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

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Etiketler : başkan erdoğan cezayir Cezayir-Türkiye İş Forumu
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