21 Kasım 2023 Salı 21:43:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 21:43:00
Başkan Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Cezayir'de, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı.
Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Cezayir'de, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı.
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