06 Eylül 2023 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 19:06:00
Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
- Eski Mossad Başkanı itiraf etti: İsrail'de ırklara göre ayrı uygulama yapılıyor
- Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji uyardı
- Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: "Eski günler geçti"
- Fransa'nın abaya yasağına öğretmen ve velilerden sert tepki
- Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.
- Orman yangınıyla mücadelede yeni dönem: 37'nci insansız yangın gözetleme kulesi hizmete başladı