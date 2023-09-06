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Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.
06 Eylül 2023 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 19:06:00

Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Etiketler : Başkan Erdoğan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf
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