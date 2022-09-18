Başkan Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı

Başkan Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.