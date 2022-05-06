Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Çatalca'da önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamdolsun milletimize verdiğimiz sözleri büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

Bu yaz inşallah karayolları ile birlikte çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına girilecek. Artık böyle çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak. Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktada teminatı verdi.

İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır hale gelsin. Tokat'ta bir mandadan bahsettik, Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Çatalca bu konuda da çok mahirmiş. Manda kaynağı, manda sütü adeta marka. Temennimiz odur ki lider bir şey söylediği zaman arkadan takibi başlar. Millet de gücü kuvveti toplar. Çatalcamız bundan sonra alt ve üst yapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak.