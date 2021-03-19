Başkan Erdoğan: 2023'ün bir manifestosu olacak

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19 Mart 2021 Cuma 16:52:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 16:52:00

Başkan Erdoğan: Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın "katil" açıklamasına değinen Erdoğan, "Biden'a yakışmadı. Putin şık cevap verdi" dedi. 2023 seçimlerine de değinen Başkan Erdoğan, "Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biden'ın Putin'e 'katil' sözü için "Kabul edilebilir, yenilir yutulur değil. Putin şık cevap verdi" dedi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

BİDEN-PUTİN GERİLİMİ

Bir devlet başkanınıa yakışmayan bir ifadedir. Putin gibi bir başkana karşı kullanılmaması gereken bir ifadedir. Bana kalırsa Putin çok akıllı bir cevap vererek gerekeni yapmıştır.

Şu anda bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece yönelik Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB'den beklentilerini bunun yanında da AB ile ilgili olarak gerek Gümrük Birliği gerek vize konusu gibi birçok konu var ki bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız.

KİLİS'E ATILAN ROKETLER

Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını da misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuzu Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.

"2023'ÜN MANİFESTOSU OLACAK"

Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir.

Etiketler : başkan erdoğan cuma namazı manifesto kaçak içki
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