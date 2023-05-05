Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor...
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı.
14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.
Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.
Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.
PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.
14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.
Ayrıntılar geliyor..
TVNET Canlı Yayını https://t.co/VTGMbmoa1P— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2023
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