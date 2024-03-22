Başkan Erdoğan: 31 Mart'ta millet sizi sandıklara gömecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Çankırı mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Çankırı'ya olan minnet borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla ter dökerek, daha fazla eser ve proje üreterek ödeyeceğiz.

Mazlumlara el uzatmak, zalimlerin zulümlerine dur demek Gazze başta olmak üzere kardeşlerimize yardımcı olmak için çalıştık çalışıyoruz.

Dolarlar çantalarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek.

Genel başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti ama CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre dönüşüm olmadı. CHP'nin genel başkanı tıpkı selefi gibi darbeci çıktı.

Özgür Efendi'nin, darbelerde acı çekenler, işkence görenler, haytaları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır.