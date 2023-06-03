İşte yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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03 Haziran 2023 Cumartesi 22:05:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 22:05:00

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıklıyor

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Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış, aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline de sahip çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneğiyle, 1000 yılı aşan millet şuuruyla, asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız, 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır.

Etiketler : başkan erdoğan kabine yeni kabine
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