"Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyorum

#CANLI Başkan @RTErdogan: Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyorumhttps://t.co/X1YQyZbAss pic.twitter.com/MeuhSLC3sW — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 18, 2024

Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler ve anladılar.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler ve anladılar.https://t.co/X1YQyZbAss pic.twitter.com/nIJjXRauBW — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 18, 2024

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecekhttps://t.co/BCjBeUBcsb pic.twitter.com/gA7qCZ6vS0 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 18, 2024

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