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"Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz"
18 Mart 2024 Pazartesi 13:02:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 13:02:00

Başkan Erdoğan: Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyorum

Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler ve anladılar.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan çanakkale zaferi yıldönümü
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