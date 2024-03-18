Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

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18 Mart 2024 Pazartesi 11:18:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 11:18:00

Başkan Erdoğan: Çanakkale Zaferi, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan 'Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, "Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan çanakkale zaferi çanakkale geçilmez
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