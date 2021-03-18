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18 Mart 2021 Perşembe 10:19:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 10:19:00

Başkan Erdoğan: Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır

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Başkan Erdoğan, "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : başkan erdoğan çanakkale zaferi 18 mart
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