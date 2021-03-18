Başkan Erdoğan: Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır

Erdoğan, "Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız." dedi.



Başkan Erdoğan, "En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.