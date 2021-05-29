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Çamlıca Kulesi açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Tüm dünyaya örnek olacak
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29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:37:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:05:00

Çamlıca Kulesi açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Tüm dünyaya örnek olacak

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İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilişinin 568'inci yılında çok önemli bir yapıya daha kavuştu. 587 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın zirvesi olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı, Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılışında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Çamlıca Kulesi açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehrimize yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan Çamlıca verici tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız.

Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.


TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir.

İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule, Çamlıca'da görüntü kirliliğine son verdi.

Çevrecilik lafla olmuyor ispata vücutla olur. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler yaktı biz yeniden diktik. Çanakkale'de de benzer bir eserin inşası önemli bir adımdır. Bu eseri sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ünlü düşünür Lamartine'in "Dünyaya son bir kez bakacak olsam, Çamlıca Tepesi'nden bakardım" sözünü hatırlamamız gerekir.

587 metre yüksekliğinde bu kule İstanbul'un en yüksek yapısı olmuştur. 100 radyonun yayını birbirine karışmadan yapılacaktır. Tüm kurumlarımızı, yüklenici firmayı, emek verenleri yürekten tebrik ediyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şiirleri ve şarkıları terennüm edecek misafirlere keyifli vakitler diliyorum.

İstanbul bu güzel coğrafyanın adeta kalbi konumundadır. Anadolu'da yaşayan her vatandaşımızın burası ile irtibatı vardır. 81 ilin bayraktarlığını yapan bir şehirdir İstanbul. Nüfusu ülkenin beşte biri, yatırımları Türkiye'nin üçte biridir. Deniziyle, boğazıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, camileriyle üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış şehirdir İstanbul.

KANAL İSTANBUL

İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır."

Etiketler : başkan erdoğan çamlıca kulesi açılış töreni
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