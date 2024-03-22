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22 Mart 2024 Cuma 14:54:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 14:54:00

Başkan Erdoğan: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcu

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Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te düzenlenen mitingde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Şu anda meydanda 46 bin kişi var

Karabük'ün 13 haneli bir köyden bugünkü modern şehre dönüşümü Cumhuriyetimizin kazanımlarından biridir

31 Mart'ta çok daha yüksek oy oranlarıyla yanımızda olacağınıza inanıyorum

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Bunlar söz verip unutmayı iyi bilirler

Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır

Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek, önümüzdeki dönemde iki kat daha büyüterek bunu başaracağız

31 Mart'ta Karabük ile beraber Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?

Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak beraberce kutlayacağız

Siyasetimiz milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü çerçevesinde şeffaf ve erdemli bir tarzda şekillendi

Şimdi nerede 6'lı masa? Dağılıp gittiler. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yüklediler, şimdi hepsi kendi keyfine bakıyor

CHP ve DEM birçok yerde ortak aday çıkarıp pazarlık yapıyorlar. DEM tabanının iradesini, tek parti faşizminin günümüzdeki temsilcisi CHP ile pazarlık masasına sürdüler

Ülkenin gündemi sınırlarımızın terörden arındırılması ama bunların umurunda değil. Ortaklarına yaranmak için utanmasalar, terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler

Kendilerini hiçbir iş yapmamakla övünecek kadar sefil bir duruma düşürmüş haldeler

Dün "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" diyorlardı bugün yine "Aramızda kalsın, kazanıyoruz " diyorlar. Aramızda kalacak bir şey yok, herkes bilsin CHP/DEM ittifakından hiçbir şey olmaz!

31 Mart'ta derdi ülkesi olmayanları sandığa gömüyor muyuz? 31 Mart'ta milli iradenin gücünü bir kez daha dünya aleme gösteriyor muyuz?

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ne köken istismarıyla ne ideolojik saplantılarla işimiz olmaz

Karabük'e 21 yılda 94 milyar lira kamu yatırımı yaptık

7 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 116 kilometreye çıkardık

Karabüklü çiftçilerimize 7 buçuk milyar lira tarımsal hibe desteği verdik

Kapanmak üzere olan Kardemir'i alıp, ülkemizin en büyük demir çelik tesislerinden biri haline biz getirdik

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan miting karabük
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