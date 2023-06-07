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07 Haziran 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 16:00:00

Başkan Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : Erdoğan Türk edebiyatı Cahit Zarifoğlu Abdurrahim Karakoç
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