Başkan Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Başkan Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.