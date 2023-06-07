Başkan Erdoğan, Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/5zSn4XWqS2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2023
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