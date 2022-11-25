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25 Kasım 2022 Cuma 11:04:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 11:04:00

Başkan Erdoğan: Büyümeyi esas alan modelimizin müspet etkilerini görüyoruz

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen 9. Girişimcilik Buluşması Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelinin müspet etkilerine her alanda şahit olduklarını ifade eden Erdoğan, COVID-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G-20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldıklarını aktardı.

"İSTİHDAMDA 31 MİLYON SINIRINI AŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl büyüme oranlarımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz." dedi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye yüzyılı vizyonunun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yola devam etmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : başkan erdoğan girişimci video mesaj
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